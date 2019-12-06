Биржа: российский рубль вырос перед встречей Лукашенко и Путина

Российский рубль и евро укрепили свои позиции на последних торгах этой недели на Белорусской валютно-фондовой биржи.

Фото pixabay.com

Так, российская валюта добавила еще 0,0024 пункта и завершила сессию на отметке 3,3195 белорусского рубля за 100 российских, а евро приплюсовал 0,0007 пункта — 2,3479 белорусского рубля.

А вот американская валюта перед выходными упала на 0,0020 пункта — 2,1154 белорусского рубля.

Напомним, сегодня в Сочи состоится встреча премьер-министров Беларуси и РФ Сергея Румаса и Дмитрия Медведева, а уже завтра здесь же проведут переговоры президенты Александр Лукашенко и Владимир Путин.