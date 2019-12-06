На субботу объявлен желтый уровень опасности

Завтра Беларусь будет находиться под влиянием области пониженного атмосферного давления (ночью по Витебской области, днем по северо-западу скажется влияние фронтальных разделов).

Как сообщили синоптики, на некоторых участках дорог ожидается гололедица.

В связи с этим объявлен желтый уровень опасности.

Сотрудники МЧС выдали рекомендации во время гололеда (гололедицы):