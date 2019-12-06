На субботу объявлен желтый уровень опасности
Завтра Беларусь будет находиться под влиянием области пониженного атмосферного давления (ночью по Витебской области, днем по северо-западу скажется влияние фронтальных разделов).
Как сообщили синоптики, на некоторых участках дорог ожидается гололедица.
В связи с этим объявлен желтый уровень опасности.
Сотрудники МЧС выдали рекомендации во время гололеда (гололедицы):
- передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступайте на всю подошву, учитывая неровности поверхности;
- пожилым лучше использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами;
- водителям рекомендуется быть предельно осторожными и внимательными (неопытным необходимо воздержаться от поездок за рулем);
- соблюдайте скоростной режим.