На субботу объявлен желтый уровень опасности

/ Общество
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Завтра Беларусь будет находиться под влиянием области пониженного атмосферного давления (ночью по Витебской области, днем по северо-западу скажется влияние фронтальных разделов).

Как сообщили синоптики, на некоторых участках дорог ожидается гололедица.

В связи с этим объявлен желтый уровень опасности.

Сотрудники МЧС выдали рекомендации во время гололеда (гололедицы):

  • передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступайте на всю подошву, учитывая неровности поверхности;
  • пожилым лучше использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами;
  • водителям рекомендуется быть предельно осторожными и внимательными (неопытным необходимо воздержаться от поездок за рулем);
  • соблюдайте скоростной режим.
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Тэги: гололедица