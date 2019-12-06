Витебская таможня задержала 88 тонн пищевого мака, который везли из Латвии в Казахстан

88 тонн пищевого мака с содержанием маковой соломки, выявили витебские таможенники.

Грузовик с 22 тоннами товара «мак пищевой» следовал из Латвии в Казахстан через пункт пропуска «Григоровщина». Витебские таможенники направили данный товар на экспертизу: эксперт Новополоцкого межрайонного отдела ГКСЭ подтвердил, что в образцах пищевого мака обнаружены примеси маковой соломки, являющейся наркотическим средством.

Спустя пару недель в пункт таможенного оформления «Полоцк» прибыл грузовой вагон, который следовал по аналогичному маршруту. В вагоне находилось 66 тонн пищевого мака.

Заключение эксперта по этому товару аналогичное — в пищевом маке содержится опасное наркотическое средство, запрещенное к ввозу на территорию Евразийского экономического союза.

Товар задержан. По обоим фактам проводится проверка, сообщает Витебская таможня.