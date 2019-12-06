Минчанин ворвался в квартиру брата, искал деньги, угрожал ножом детям

/ Происшествия
Просмотров: 234

Неизвестный мужчина проник в квартиру по улице Каменногорской в Минске, где в тот момент находились двое несовершеннолетних детей, угрожал им ножом и требовал денег.

Сотрудники уголовного розыска задержали мужчину. Им оказался 38-летний минчанин — родной брат хозяина квартиры.

Мужчина знал, что его брат недавно получил крупную сумму денег от продажи недвижимости. Нападение на квартиру он спланировал. Надел маску с прорезями для глаз, перчатки, изменил интонацию и голос.

В квартиру он проник в тот момент, когда его брат и ее жены были на работе, а дома находились их дети — восьмилетняя дочка и 14-летний сын.

Детей нападавший запер в ванне. Но когда не смог найти деньги, привел детей в одну из комнат и угрожал им расправой, если они не покажут, где родители прячут свои сбережения.

Дети назвали нападавшему несколько мест, но там денег не оказалось. Тогда подросток предложил позвонить маме и спросить, где лежат деньги. Женщина сказала, что денег в квартире нет, и затем незамедлительно обратилась в милицию.

Не найдя денег, мужчина покинул квартиру, сообщает пресс-служба МВД.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: нападение ограбление Город: Минск

Другие материалы на эту тему:

Забрали украшения, деньги и записи с камер наблюдения. Как грабили «Яхонт»

Забрали украшения, деньги и записи с камер наблюдения. Как грабили «Яхонт»

Гомельчанина, напавшего на женщину с собакой, будут лечить

Гомельчанина, напавшего на женщину с собакой, будут лечить

Попытка ограбления магазина Ziko: преступник скрылся, продавец в больнице

Попытка ограбления магазина Ziko: преступник скрылся, продавец в больнице

Как освобождали заложницу в ТЦ «Счастье»

Как освобождали заложницу в ТЦ «Счастье»