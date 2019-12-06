Ермошина о президентских выборах 2020 года: очень здорово будет проводить избирательную кампанию летом

С главой Центризбиркома Лидией Ермошиной вопрос о назначении даты следующих выборов президента не обсуждался. Об этом она заявила журналистам 6 декабря в Палате представителей.

«Это будет обсуждаться не со мной, а с Палатой представителей, которая назначает выборы. Пока никакой ясности нет», — сказала Ермошина.

Она предполагает, что решение о назначении президентских выборов Палата представителей примет на весенней сессии, сообщает БелаПАН.

На просьбу прокомментировать слова Александра Лукашенко, который 4 декабря на встрече с активом Минской области сказал, что через полгода всем предстоит выдержать главный экзамен, Ермошина отметила:

«Полгода — это, конечно, имеется в виду приблизительная дата. В любом случае, это имеется в виду начало избирательной кампании, поэтому я не думаю, что речь идет о переносе даты выборов. Пока мы рассчитываем на 30 августа. Насколько я знаю, эта дата не вызвала у него отторжения. Может быть, конечно, он изменил решение, я не знаю».

По мнению Ермошиной, 30 августа является подходящим днем для голосования. «Это дата, когда большая часть населения уже находится на своих местах (после отпусков. — БелаПАН). Очень здорово будет проводить избирательную кампанию летом. Не думаю, что у нас так уж много людей разъезжаются. С другой стороны, зато какие хорошие условия для ведения предвыборной агитации и сбора подписей», — отметила она.

Ермошина подчеркнула, что сроки полномочий главы государства истекают 6 ноября 2020 года.

«По Конституции, выборы проходят не позднее двух месяцев до истечения срока полномочий, поэтому до 6 сентября должны пройти выборы. 6 сентября — это суббота. Первое возможное воскресенье — это 30 августа, — сказала она. — Решение о назначении выборов президента будет принимать Палата представителей. Это уже на весенней сессии. Я своим сотрудникам, которые спрашивают, можно ли в мае уйти в отпуск, разрешаю».