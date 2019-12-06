Как и предлагал Лукашенко: заместителем спикера Палаты представителей избран Валерий Мицкевич

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Заместителем председателя Палаты представителей избран депутат Валерий Мицкевич. За его кандидатуру на заседании первой сессии нижней палаты парламента 6 декабря проголосовали все 110 депутатов.

Выборы прошли на безальтернативной основе. Кандидатуру Мицкевича на этот пост предложил Владимир Андрейченко, который сегодня ранее был избран председателем Палаты представителей.

Отметим, что накануне с Андрейченко и Мицкевичем встречался президент Беларуси.

«Я бы очень хотел, чтобы они (депутаты) вам доверили [руководящие посты в Палате представителей седьмого созыва], — сказал им Лукашенко. — Потому что он юрист, лучше не придумаешь, ты — аксакал и человек спокойный, уравновешенный. Но это уже дело депутатов».

До избрания в Палату представителей Валерий Мицкевич более десяти лет был заместителем главы Администрации президента, отмечает БелаПАН.
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Тэги: Палата представителей Персона: Владимир Андрейченко Валерий Мицкевич Александр Лукашенко

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