В Минск вернули картины художника Парижской школы Шраги Царфина

В Национальном художественном музее открылась выставка уроженца Смиловичей Шраги Царфина. Чтобы вернуть шедевры в Беларусь, группа компаний «А-100» приобрела 15 полотен у наследников творца.

«Родившись в Беларуси и прожив большую часть жизни за ее пределами, Царфин стал гражданином мира, поэтому его творчество является воплощением культурных связей, которые установились между белорусским и зарубежным искусством», — отметил председатель наблюдательного совета группы компаний «А-100» Александр Центер.

Файбиш-Шрага Царфин — художник Парижской школы. Родился в Смиловичах, творил во Франции, но никогда не забывал о своей родине. В этом году отмечается 120-летие со дня рождения живописца.

«Нашей семье особенно приятно, что к 120-летию Царфина выставка его работ состоится на родине художника. Царфин часто вспоминал о родных Смиловичах, рассказывал о родном местечке друзьям и близким. Эта выставка — его своеобразное возвращение на родину», — сказала внучатая племянница художника Элла Царфин.

Выставка включает более 50 экспонатов. Среди них около 40 картин известного художника, которые охватывают разные периоды его творчества. Три работы взяты из фонда Национального художественного музея, остальные — из частных белорусских и зарубежных коллекций. В экспозицию вошли и 15 картин, которые приобрела «А-100» у наследников живописца.

Также представлены образцы тканей, личные вещи и витражи Шраги Царфина.

Выставка продлится до 19 февраля.