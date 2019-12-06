Эксперты спрогнозировали курс доллара в 2,25 рубля через год

Такой прогноз содержится в макроэкономическом прогнозе Исследовательского центра ИПМ, презентация которого состоялась в Минске.

Ожидается, что к концу 2020 года курс доллара вырастет до 2 рублей 25 копеек, а к концу 2021-го — до 2 рублей 40 копеек. Курс евро к концу 2020 года ожидается на уровне 2 рублей 70 копеек, к концу 2021-го — 2 рублей 80 копеек.

«Это наш базовый сценарий, предполагающий, что Россия не компенсирует Беларуси потери, вызванные налоговым маневром в нефтяной сфере», — прокомментировал директор Исследовательского центра ИПМ Александр Чубрик, отвечая на вопросы БелаПАН.

Согласно прогнозу центра, в 2019—2021 годах темпы экономического роста в Беларуси составят 1,2%, 1% и 0,8% соответственно. «ВВП Беларуси растет за счет ИТ-сектора и телекома. С 2010 года это единственный сектор, вклад которого в экономику устойчиво прирастал. В январе—октябре вклад ИКТ-сектора в прирост ВВП перекрыл суммарный вклад строительства, промышленности и сельского хозяйства», — подчеркнул Чубрик.

Он обратил внимание на то, что, несмотря на низкие темпы роста экономики, темпы роста зарплат в Беларуси продолжают превышать производительность труда.

В 2018 году средняя зарплата в Беларуси составляла 958,1 рубля. Согласно прогнозу Исследовательского центра ИПМ, в 2019 году она составит 1116,1 рубля, в 2020-м — 1257,8 рубля, в 2021-м — 1367,3 рубля.

«Последние четыре квартала и реальная, номинальная зарплата растет быстрее производительности труда. Ключевая причина такой тенденции — внешняя и внутренняя миграция. Трудовые ресурсы притягиваются либо Минском, либо соседними странами, и белорусские работодатели вынуждены повышать уровень заработных плат на внутреннем рынке», — считает Чубрик.

По его словам, рост средней зарплаты в 2020 году будет обусловлен в том числе планами властей увеличить зарплату работникам бюджетной сферы по случаю избирательной кампании (в следующем году в Беларуси пройдут выборы президента).

Как сообщалось, в 2020 году на выплату зарплат бюджетникам государство планирует направить 10,1 млрд рублей, что на 1,4 млрд рублей больше по сравнению с 2019 годом.