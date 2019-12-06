В парламентской комиссии по законодательству захотели работать всего три депутата
6 декабря на первой сессии Палаты представителей седьмого созыва депутаты предварительно определились, в каких постоянных комиссиях хотят работать.
Больше всего желающих — по 13 человек — записались в постоянные комиссии по образованию, культуре и науке и по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике.
По 10 человек записались в комиссии по национальной безопасности и по международным делам. В комиссии по труду и социальным вопросам изъявили желание работать девять депутатов.
По семь депутатов записались в комиссию по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту, комиссию по экономической политике, комиссию по вопросам экологии, природопользования и чернобыльской катастрофы и комиссию по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи.
В комиссии по бюджету и финансам и по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации хотят работать по шесть депутатов.
По пять человек записались в комиссии по аграрной политике и по жилищной политике и строительству.
Всего три депутата хотят работать в комиссии по законодательству.
Окончательное распределение депутатов по постоянным комиссиям произойдет после 11 декабря. В этот день на очередной сессии Палаты представителей будут избраны председатели комиссий, на имя которых депутаты будут писать заявления с просьбой включить их в состав соответствующей комиссии.
По регламенту, в комиссии может работать от 5 до 13 депутатов, сообщает БелаПАН.