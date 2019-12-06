Власти признали фильм Nexta о Лукашенко экстремистским

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Суд Центрального района Минска признал экстремистским фильм «Лукашенко. Уголовные материалы» блогера Степана Путило.

«21 ноября 2019 года судом Центрального района г. Минска видеоматериалы, о которых речь в статье, признаны экстремистскими», — написала официальный представитель Верховного суда Юлия Ляскова в «Фейсбуке».

По информации телеграм-канала Harbatsevich, «инициатором рассмотрения этого вопроса стало МВД».

Фильм «Лукашенко. Уголовные материалы» набрал почти 1,9 млн просмотров на «Ютьюбе».
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Тэги: экстремизм Nexta Персона: Степан Путило Юлия Ляскова

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