Власти признали фильм Nexta о Лукашенко экстремистским

Суд Центрального района Минска признал экстремистским фильм «Лукашенко. Уголовные материалы» блогера Степана Путило.

«21 ноября 2019 года судом Центрального района г. Минска видеоматериалы, о которых речь в статье, признаны экстремистскими», — написала официальный представитель Верховного суда Юлия Ляскова в «Фейсбуке».

По информации телеграм-канала Harbatsevich, «инициатором рассмотрения этого вопроса стало МВД».

Фильм «Лукашенко. Уголовные материалы» набрал почти 1,9 млн просмотров на «Ютьюбе».