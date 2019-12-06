Кочанову избрали председателем Совета Республики

Экс-глава Администрации президента Наталья Кочанова на безальтернативной основе избрана председателем Совета Республики Национального собрания седьмого созыва.

За нее проголосовали 59 из 60 членов верхней палаты парламента, присутствовавших 6 декабря на первом заседании Совета Республики.

Кочанова поблагодарила коллег за оказанное доверие и поддержку и заверила, что сделает все необходимое, чтобы «деятельность Совета Республики была эффективной и велась в интересах Беларуси».

Члены верхней палаты Наталья Якубицкая и Олег Суконко предложили на пост заместителя председателя Совета Республики бывшего председателя Минского облисполкома Анатолия Исаченко, которого накануне по президентской квоте назначил в этот законодательный орган Александр Лукашенко. По итогам тайного голосования за Исаченко проголосовали 59 человек, один бюллетень признали недействительным.

После выборов руководства Кочанова сказала журналистам, что деятельность нового состава Совета Республики будет направлена на решение «тех же вопросов, которые он решал». «Точно так же мы продолжим традиции, которые четко определены в Конституции», — заявила она.

«Основные направления я уже озвучивала: прежде всего, это законотворческая деятельность, работа с людьми, приемы по личным вопросам, выступления в трудовых коллективах, — сказала она. — Проблемы, которые волнуют сегодня наших людей, будут актуальны для нас, мы будем заниматься этим несомненно. Это, конечно, и работа с депутатским корпусом районных, городских советов, потому что должно быть полное взаимодействие».

«Ну и, конечно, все вопросы, которые сегодня касаются международной, внешней политики. Мы обязаны актуализировать все эти вопросы. За прошлый созыв сотрудничество с парламентариями приросло на 16 стран. Я думаю, что мы продолжим эту работу, потому что это очень важно. Народная дипломатия, сотрудничество парламентариев разных стран очень важны в работе любого законодательного органа», — добавила Кочанова.

Накануне Лукашенко назначил в Совет Республики седьмого созыва кроме Кочановой экс-председателя Минского облисполкома Анатолия Исаченко, помощника президента — инспектора по Могилевской области Михаила Русого, бывшего посла Беларуси в Египте Сергея Рачкова.