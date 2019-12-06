Члены Совета Республики избрали председателей постоянных комиссий

Члены Совета Республики Национального собрания седьмого созыва на первом заседании 6 декабря избрали пять руководителей постоянных комиссий.

Председателем постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству избран заместитель директора — руководитель Института правовых исследований Национального центра законодательства и правовых исследований Сергей Сивец.

Главой постоянной комиссии по экономике, бюджету и финансам избрана начальник главного управления Министерства финансов по Минску Татьяна Рунец.

Постоянную комиссию по образованию, науке, культуре и социальному развитию возглавил заместитель председателя Гродненского облисполкома Виктор Лискович.

Председателем постоянной комиссии по региональной политике и местному самоуправлению стал помощник президента — инспектор по Могилевской области Михаил Русый.

Председателем постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности избран бывший посол Беларуси в Египте Сергей Рачков.

Ранее в этот день председателем Совета Республики Национального собрания седьмого созыва была избрана экс-глава Администрации президента Наталья Кочанова, а ее заместителем — бывший председатель Миноблисполкома Анатолий Исаченко.

Кочанова и Исаченко были назначены членами верхней палаты парламента Александром Лукашенко непосредственно накануне первого заседания этого законодательного органа. Вместе с ними по президентской квоте в Совет Республики были направлены Михаил Русый и Сергей Рачков.

Выборы в Совет Республики состоялись 7 ноября. На безальтернативной основе депутатами районных и городских советов были избраны 56 парламентариев — по восемь от шести областей и Минска. До начала работы верхней палаты Лукашенко назначил четырех членов Совета Республики из восьми, которых согласно законодательству может назначать глава государства.