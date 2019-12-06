Жителя Донецка осудили на 17 лет за «шпионаж»

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Мужчина перевозил посылки через КПВВ Марьинка и «осуществлял террористическую и шпионскую деятельность», утверждают сепаратисты.

Так называемый «верховный суд ДНР» приговорил к 17 годам лишения свободы мужчину из Донецка, подозреваемого в работе на спецслужбы Украины. Об этом сообщают сепаратистские СМИ со ссылкой на «генпрокуратуру ДНР».

Сепаратисты утверждают, что «подозреваемый четко осознавал, что задачи, поставленные ему СБУ, направлены на причинение ущерба общественной безопасности ДНР.

В итоге «суд» признал дончанина виновным в «участии в террористическом сообществе; незаконном приобретение, хранении и перевозке взрывных устройств, взрывчатых веществ; шпионаж». Мужчин назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 17 лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
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Тэги: Украина-Россия ДНР сепаратисты шпионаж Город: Донецк

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