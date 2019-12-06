Маршрутное такси с пассажирами попало в ДТП в Минске

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Вечером 5 декабря произошла авария на проспекте Победителей.

По информации городской ГАИ, водитель маршрутки двигался по проспекту Победителей со стороны ул. Гвардейской в направлении ул. Игнатенко в первой полосе для движения.

Водитель грузового автомобиля, который ехал во второй полосе, не убедился в безопасности дорожного движения и при перестроении создал аварийную ситуацию.

Маршрутное такси оказалось на тротуаре. Водитель маршрутного такси доставлен в медицинское учреждение для дополнительного осмотра. Пассажиры маршрутного такси были осмотрены на месте и отпущены.
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Тэги: маршрутное такси ДТП Город: Минск

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