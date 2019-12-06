Суд в Минске оштрафовал восьмерых человек за участие в акциях во время избирательной кампании

Суд Московского района Минска оштрафовал восьмерых человек за участие в акциях во время избирательной кампании в Палату представителей.

8 ноября во время коллективных пикетов оппозиционных кандидатов возле столичной ратуши прошла акция, инициированная проживающим в Польше блогером Nexta (Степан Путило). 16 ноября гражданской кампанией «Европейская Беларусь» была организована акция «Встреча свободных людей» в рамках пикета Елены Толстой на площади Свободы и площади Независимости, сообщает правозащитный сайт spring96.org .

Все активисты осуждены по различным частям статьи 23.34 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий).

Судья Татьяна Мотыль оштрафовала активиста Максима Винярского на 50 базовых величин (1275 рублей).

Активистка Анастасия Гусева оштрафована на 30 базовых (765 рублей). Решение вынесла судья Лидия Телица. Она же оштрафовала на 50 базовых величин (1275 рублей) Дениса Урбановича.

Артем Черняк оштрафован на 50 базовых величин (1275 рублей). Решение вынес судья Виктор Козак.

Судья Юрий Машкетов оштрафовал в таком же размере Андрея Шарендо, а на 25 базовых величин (637,5 рубля) — Дмитрия Козлова.

На 30 базовых величин (765 рублей) оштрафован Андрей Войнич и на 25 базовых (637,5 рубля) — активистка Наталья Самотыя.