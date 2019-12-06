В Сочи Румас предложил Медведеву развивать интеграцию

В Сочи начались переговоры премьер-министров России и Беларуси Дмитрия Медведева и Сергея Румаса, на которых будет обсуждаться ход согласования дорожных карт углубленной интеграции в Союзном государстве.

«Я вчера просмотрел ваше большое интервью и, конечно, не мог не заметить того вопроса, который был по нашей союзной интеграции. Вы очень правильно сказали о том, что надо ценить и беречь то, что сделано в нашем Союзном государстве. Я полностью разделяю этот посыл, и мы в Беларуси тоже считаем, что за 20 лет наше Союзное государство превратилось в очень мощное интеграционное объединение, но здесь бы как раз я еще добавил — и развивать интеграцию. Собственно, чем и предлагаю сегодня заняться», — сказал Сергей Румас.

Видеофрагмент приветственного слова разместила в «Фейсбуке» пресс-секретарь белорусского правительства Александра Исаева.

Ранее 6 декабря Румас сообщил журналистам в Минске, что в переговорах Беларуси и России по дорожным картам углубленной интеграции остались 16 несогласованных вопросов.

«Я для себя вижу задачу-минимум — это, чтобы мы внесли на рассмотрение глав государств три-четыре вопроса, по которым мы не договорились, а задача-максимум — договориться по всем вопросам. Но учитывая, что эти вопросы очень важные, главы государств все равно будут в них погружаться, но было бы правильно, если бы правительства внесли на рассмотрение глав государств согласованные вопросы. Окончательное решение по ним уже примут президенты», — сказал он.

По словам премьера, вопросы по цене на российский газ для Беларуси на 2020 год и по перетаможке нефти «входят в круг 16 вопросов». При этом вопрос о компенсации за грязную нефть обсуждается отдельно. Говоря о цене на газ для Беларуси, Румас подчеркнул: «Наша позиция — это цена ближайшего от нас региона Российской Федерации Смоленской области плюс расходы на транспортировку. Мы считаем, что равные условия для субъектов хозяйствования, а в этом цель интеграции, должны включать и равные цены на энергоносители. Вопрос, с какого года будет уже непосредственно цена Смоленской области — это уже непосредственно вопрос переговоров», — подчеркнул Румас.

Вслед за премьерами 7 декабря планируют провести переговоры в Сочи президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко.