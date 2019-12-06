Медведев: Антибелорусских элементов с влиянием на государственную политику у нас нет

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сказал это белорусскому коллеге Сергею Румасу на переговорах в Сочи по обсуждению хода согласования дорожных карт углубленной интеграции в Союзном государстве.

«Я сегодня прочитал, что у нас есть антибелорусские элементы, которые так или иначе влияют на государственную политику. Хочу Вам прямо сказать, завтра скажем об этом президенту Республики Беларусь Александру Григорьевичу Лукашенко: у нас антибелорусских элементов нет. Может, разное рассказывают, но на самом деле это не так», — приводит слова Медведева сайт правительства России.

«То, что у нас сохраняются еще какие-то вопросы, — естественно, поскольку круг тем, связанных с интеграцией, колоссальный. И было бы с нашей стороны странно, если бы мы взвалили на себя обязанность договориться по всем позициям за столь короткие сроки. А работа, проделанная нашими коллегами в правительствах двух стран — и министрами экономики, и экономического развития, вице-премьерами, смею надеяться, и наша с вами работа, все-таки была очень быстрой и в то же время достаточно глубокой», — дополнил российский премьер.

«Но это не означает, конечно, что мы сейчас берем на себя все решения. Мы просто и не смогли бы этого сделать. Ровно поэтому пришлось попросить о такой встрече президентов. Надеюсь, что завтрашняя работа многое прояснит», — подчеркнул Медведев.

Он отметил, что это последние переговоры на правительственном уровне по этому вопросу до встречи президентов. «Мы можем пробежаться по "дорожным картам", по вопросам, которые мы еще не согласовали. Тем более жизнь так устроена, что все интеграционные процессы всегда сопровождаются обсуждением, высказыванием мнений, подчас эмоциональных позиций», —сказал глава правительства России.

Александр Лукашенко 5 декабря во время обращения к депутатам Палаты представителей и членам Совета Республики заявил, что президент России Владимир Путин испытывает сейчас жесточайшее антибелорусское давление. Белорусский руководитель отметил, что Россия весьма неоднородна в плане мнений и интересов. «И мы должны это понимать. И сегодня на президента Путина давление жесточайшее. И притом уже из близкого окружения — антибелорусское», — сказал Лукашенко.

Ранее 6 декабря Сергей Румас сообщил журналистам в Минске, что в переговорах Беларуси и России по дорожным картам углубленной интеграции остались 16 несогласованных вопросов. Вслед за премьерами 7 декабря планируют провести переговоры в Сочи президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко.