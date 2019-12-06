Количество погибших на авиабазе ВМС во Флориде возросло до четырех

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Среди погибших стрелок и трое пострадавших. Еще несколько человек получили ранения и были доставлены в больницы.


Военный открыл огонь по гражданским и застрелился на базе Перл-Харбор

Территория авиабазы в Пенсаколе до сих пор оцеплена, сообщили в ВМС США.

Напомним, утром 6 декабря на авиабазе ВМС США в Пенсаколе, штат Флорида, произошла стрельба. Сообщалось о двух погибших.

Это второй инцидент со стрельбой, произошедший на американском военном объекте на этой неделе. 4 декабря два гражданских сотрудника Минобороны США погибли в результате ранений на объединенной базе ВМС и ВВС Перл-Харбор — Хикем.
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Тэги: Перл-Харбор Флорида ВМС США стрельба

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