Количество погибших на авиабазе ВМС во Флориде возросло до четырех

Среди погибших стрелок и трое пострадавших. Еще несколько человек получили ранения и были доставлены в больницы.

Территория авиабазы в Пенсаколе до сих пор оцеплена, сообщили в ВМС США.

Напомним, утром 6 декабря на авиабазе ВМС США в Пенсаколе, штат Флорида, произошла стрельба. Сообщалось о двух погибших.

Это второй инцидент со стрельбой, произошедший на американском военном объекте на этой неделе. 4 декабря два гражданских сотрудника Минобороны США погибли в результате ранений на объединенной базе ВМС и ВВС Перл-Харбор — Хикем.