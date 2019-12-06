Беларусь и ЕС разработают план действий по таможенным вопросам до 2023 года

Беларусь и Европейский союз договорились разработать план сотрудничества по таможенным вопросам на 2020—2023 годы.

Такое решение было принято 5 декабря в Минске на очередном заседании проектной группы по реализации плана действий в рамках диалога ЕС — Беларусь по таможенным вопросам на 2016—2019 годы, сообщает Государственный таможенный комитет.

В заседании приняли участие глава представительства Евросоюза в Беларуси Дирк Шубель, представители генерального директората по налогообложению и таможенному союзу Европейской комиссии, Европейского бюро по борьбе с мошенничеством, представительства ЕС в Беларуси, таможенных служб Беларуси, Италии, Латвии, Литвы, Словакии, Польши, Финляндии, ФРГ, Чехии и Эстонии.

Участники мероприятия обсудили вопросы изменения таможенного законодательства Беларуси и Евросоюза, принимаемых таможенными службами мер в сфере противодействия нарушениям законодательства, обменялись опытом в сфере совершенствования транзитных систем, а также рассмотрели реализованные и перспективные проекты международной технической помощи.

«Участники отметили эффективность проведения подобных встреч в контексте необходимости обмена передовым опытом в сфере таможенного администрировании и согласились продолжить работу в данном направлении, разработав новый план действий в рамках диалога ЕС — Беларусь по таможенным вопросам на 2020—2023 годы», — сообщили в ГТК.