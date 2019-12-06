Фотофакт. Брестскому «Динамо» торжественно вручили золотые медали чемпионата

В спорткомплекс «Виктория» поздравить футболистов и тренеров пришли руководители города, представители Белорусской федерации футбола и болельщики.

Фото: dynamo-brest.by

На торжественном вечере команде вручили золотые медали чемпионата. Также было много специальных наград. К примеру, Артем Милевский получил звание «Икона команды». Кроме того, нападающему вручили приз как лучшему ассистенту, передает пресс-служба клуба.

Сергей Михалок. Фото: dynamo-brest.by

Вместе со зрителями прямо во время мероприятия был дан старт голосованию за дизайн фирменных карт болельщика «Динамо-Брест» от «Белинвестбанка». Одним из главных моментов вечера стало живое выступление Сергея Михалка и его проекта «Ляпис-98».