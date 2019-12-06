Подозреваемый в резонансном убийстве в Германии россиянин служил в элитном спецназе ФСБ

Россиянин, которого в Германии обвиняют в убийстве Зелимхана Хангошвили, служил в спецназе ФСБ «Вымпел».

Источник: bellingcat.com

Убийца Хангошвили идентифицирован как Вадим Николаевич Красиков, 54-летний гражданин России, узнали расследователи Bellingcat .

По данным расследователей, в 2007 году Вадим Красиков имел тесные связи с российскими спецслужбами и, вероятно, был членом элитного спецподразделения ФСБ, в сферу которого входят контртеррористические операции.

Согласно расследованию Bellingcat, Красиков был ключевым подозреваемым в деле об убийстве предпринимателя в Москве в июне 2013 года, когда убийца также использовал велосипед, чтобы приблизиться к своей жертве, а затем скрыться.

Расследователи установили, что он также связан с убийством депутата городского совета в Карелии Юрия Козлова в апреле 2007 года. Расследователи предполагают, что после задержания в 2014 году Красиков был завербован спецслужбами РФ как наемный убийца. По данным Bellingcat, российские спецслужбы использовали преступников — некоторые из которых были сотрудниками ФСБ или полиции — в схожих убийствах на территории Украины.

23 августа 2019 года в центре Берлина был застрелен гражданин Грузии чеченского происхождения Зелимхан Хангошвили. Он был полевым командиром во время Второй чеченской войны. Власти России объявили его в розыск по обвинению в терроризме. Хангошвили уехал в Германию после того, как в 2015 году на него в Грузии было совершено очередное покушение. Предполагаемого убийцу Хангошвили задержали в Берлине в тот же день. Им оказался мужчина с российским паспортом на имя Вадима Соколова.