После проигрыша «Северстали» Вудкрофт вновь «наехал» на игроков

В чемпионате Континентальной хоккейной лиги минское «Динамо» на 12 очков отстает от зоны плей-офф, занимая последнее место в Западной конференции. После 35 игр на счету команды 27 очков из 70 возможных, или менее 39%.

Фото ХК «Динамо-Минск»

6 декабря белорусский клуб потерпел пятое поражение подряд, проиграв дома череповецкой «Северстали» по буллитам — 3:4 (0:3, 1:0, 2:0, 0:0, буллиты — 0:1). Три шайбы в первом периоде хозяева пропустили в течение 2 минут 7 секунд.

На пресс-конференции по окончании встречи главный тренер «Динамо» Крэйг Вудкрофт обвинил своих хоккеистов в сонливости и мягкости: «Начало игры было далеко от того, каким мы его себе представляли. Мы надеялись в этом матче начать снова побеждать, начать серию побед. Не было шанса сделать это лучше, чем на домашней арене. К сожалению, мы вышли на лед очень сонными, очень мягкими в некоторых моментах, где-то не догоняли «Северсталь» в первом периоде. Хотя все утро на разборе команды соперника мы говорили о том, что надо с первых минут уделить внимание защите, своей игре, каждого индивидуально, не халтурить в моментах, играть до конца, но, к сожалению, в первом периоде мы ничего этого не увидели».

По словам Вудкрофта, перестановки в перерыве принесли плоды. «Смогли перевести игру в овертайм, но не удалось взять два очка. Урок, который мы вынесем: в КХЛ в каждой игре ты должен заплатить определенную цену за победу и быть готов играть не 40 или 20 минут, а все 60. На этом нас сегодня соперник и подловил. Мы были готовы играть только 40 минут. Первые 20 выпали из нашей игры. За счет этого «Северсталь» добилась успеха, а мы — нет», — посетовал канадец.

«Когда тебе забивают первую шайбу, твои эмоции должны бурлить, ты должен вскипеть и сказать себе: я больше не дам своим соперникам забить еще, я хочу выйти и повернуть игру. Но я не увидел в глазах ребят такого желания... Мы оставляем Юнаса (вратарь Юнас Энрот. — БелаПАН.) один на один с нашими ошибками, с нашими косяками, и Юнас с ними справляется как может, но, к сожалению, он не может подчистить все. Мы говорили о том, что нужно с честью играть в защите, не давать сопернику шансов потревожить Энрота, но сегодня опять этого не произошло. Вы спросите, почему. Сейчас я не могу найти причину, но это очень и очень разочаровывает», — заявил Вудкрофт.

«Да, отставание от зоны плей-офф увеличилось, но я об этом не думаю и стараюсь, чтобы игроки об этом тоже не думали. Мы должны фокусироваться на каждом конкретном матче, всю свою силу и энергию, — сказал тренер. — Если мы будем повторять этот процесс, от матча к матчу, у нас будут большие шансы на успех в каждой конкретной игре. Скажу больше, если мы будем разбивать игры на более мелкие отрезки, начиная с периодов, это тоже может дать больше шансов на успех. Во время матча я буду фокусироваться на периодах, во время периода — на каждой смене».

8 декабря «Динамо» сыграет дома с московским ЦСКА, занимающим второе место в Западной конференции.

Бомбардиры белорусского клуба (гол+пас): Тему Пулккинен — 24 (16+8), Андрей Костицын — 20 (8+12), Дрю Шор — 17 (3+14), Шейн Принс — 16 (6+10), Франсис Паре — 15 (8+7).

В прошлом сезоне белорусская команда, которой руководили канадец Горди Дуайер (до ноября 2018 года) и местный специалист Андрей Сидоренко, не попала в плей-офф. Александр Лукашенко пригрозил «Динамо» тюрьмой, если и этот сезон окажется неудачным.