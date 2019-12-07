После проигрыша «Северстали» Вудкрофт вновь «наехал» на игроков

/ Спорт
Просмотров: 161

В чемпионате Континентальной хоккейной лиги минское «Динамо» на 12 очков отстает от зоны плей-офф, занимая последнее место в Западной конференции. После 35 игр на счету команды 27 очков из 70 возможных, или менее 39%.

Фото ХК «Динамо-Минск»

6 декабря белорусский клуб потерпел пятое поражение подряд, проиграв дома череповецкой «Северстали» по буллитам — 3:4 (0:3, 1:0, 2:0, 0:0, буллиты — 0:1). Три шайбы в первом периоде хозяева пропустили в течение 2 минут 7 секунд.

На пресс-конференции по окончании встречи главный тренер «Динамо» Крэйг Вудкрофт обвинил своих хоккеистов в сонливости и мягкости: «Начало игры было далеко от того, каким мы его себе представляли. Мы надеялись в этом матче начать снова побеждать, начать серию побед. Не было шанса сделать это лучше, чем на домашней арене. К сожалению, мы вышли на лед очень сонными, очень мягкими в некоторых моментах, где-то не догоняли «Северсталь» в первом периоде. Хотя все утро на разборе команды соперника мы говорили о том, что надо с первых минут уделить внимание защите, своей игре, каждого индивидуально, не халтурить в моментах, играть до конца, но, к сожалению, в первом периоде мы ничего этого не увидели».

По словам Вудкрофта, перестановки в перерыве принесли плоды. «Смогли перевести игру в овертайм, но не удалось взять два очка. Урок, который мы вынесем: в КХЛ в каждой игре ты должен заплатить определенную цену за победу и быть готов играть не 40 или 20 минут, а все 60. На этом нас сегодня соперник и подловил. Мы были готовы играть только 40 минут. Первые 20 выпали из нашей игры. За счет этого «Северсталь» добилась успеха, а мы — нет», — посетовал канадец.

«Когда тебе забивают первую шайбу, твои эмоции должны бурлить, ты должен вскипеть и сказать себе: я больше не дам своим соперникам забить еще, я хочу выйти и повернуть игру. Но я не увидел в глазах ребят такого желания... Мы оставляем Юнаса (вратарь Юнас Энрот. — БелаПАН.) один на один с нашими ошибками, с нашими косяками, и Юнас с ними справляется как может, но, к сожалению, он не может подчистить все. Мы говорили о том, что нужно с честью играть в защите, не давать сопернику шансов потревожить Энрота, но сегодня опять этого не произошло. Вы спросите, почему. Сейчас я не могу найти причину, но это очень и очень разочаровывает», — заявил Вудкрофт.

«Да, отставание от зоны плей-офф увеличилось, но я об этом не думаю и стараюсь, чтобы игроки об этом тоже не думали. Мы должны фокусироваться на каждом конкретном матче, всю свою силу и энергию, — сказал тренер. — Если мы будем повторять этот процесс, от матча к матчу, у нас будут большие шансы на успех в каждой конкретной игре. Скажу больше, если мы будем разбивать игры на более мелкие отрезки, начиная с периодов, это тоже может дать больше шансов на успех. Во время матча я буду фокусироваться на периодах, во время периода — на каждой смене».

8 декабря «Динамо» сыграет дома с московским ЦСКА, занимающим второе место в Западной конференции.

Бомбардиры белорусского клуба (гол+пас): Тему Пулккинен — 24 (16+8), Андрей Костицын — 20 (8+12), Дрю Шор — 17 (3+14), Шейн Принс — 16 (6+10), Франсис Паре — 15 (8+7).

В прошлом сезоне белорусская команда, которой руководили канадец Горди Дуайер (до ноября 2018 года) и местный специалист Андрей Сидоренко, не попала в плей-офф. Александр Лукашенко пригрозил «Динамо» тюрьмой, если и этот сезон окажется неудачным.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: ХК Динамо-Минск-КХЛ Персона: Крэйг Вудкрофт

Другие материалы на эту тему:

«Если тебе больше платят, от тебя больше ждут». Вудкрофт сделал крайними лидеров

«Если тебе больше платят, от тебя больше ждут». Вудкрофт сделал крайними лидеров

Минскому хоккейному «Динамо» вдвое урезали зарплатную ведомость

Минскому хоккейному «Динамо» вдвое урезали зарплатную ведомость

Крэйг Вудкрофт вновь возглавил минское «Динамо»

Крэйг Вудкрофт вновь возглавил минское «Динамо»

Андрей Сидоренко: не хватило везде по чуть-чуть

Андрей Сидоренко: не хватило везде по чуть-чуть