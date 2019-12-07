Экс-спикер Рады: на наших глазах падает Беларусь, цель Путина — взять ее под полный контроль

Цель Владимира Путина — взять Беларусь под полный контроль. Такое мнение высказал бывший глава Совета национальной безопасности и обороны Украины (2014), экс-спикер Верховной Рады (2016-2019), депутат нового созыва парламента страны (фракция «Европейская солидарность», бывший «Блок Петра Порошенко») Андрей Парубий.

Участвуя в ток-шоу «Свобода слова» на телеканале «Украина» 6 декабря он заявил, что «Путин понимает только язык силы. Если на переговорах [по Донбассу 9 декабря в Париже в «нормандском формате»] мы будем в большой иллюзии, что с Путиным можно договориться, это будет одна из крупнейших переговорных ошибок украинской стороны. Мы видим это не только в Украине... На наших глазах падает Беларусь, на наших глазах падает Молдова», — заявил Парубий.

«Цель Путина одна: взять полностью под контроль и Молдову, и Беларусь, и Грузию, но я осмелюсь сказать, прежде всего Украину он хочет взять под контроль, — сказал политик. — У него есть маниакальная идея: восстановление геополитической мощи Кремля, которая была во времена Советского Союза. Но они [в России] понимают, что империя не имеет никаких шансов без Украины, поэтому для него ключевой вопрос — это поражение Украины, это контроль над этой страной».

«Поэтому для него крайне важно найти сегодня эту многоходовку, которая была и в Беларуси, и в Молдове, чтобы поставить под контроль украинскую власть, и исполнительную, и законодательную», — убежден Парубий.

7 декабря в Сочи состоится встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко, которые обсудят спорные вопросы интеграции России и Беларуси, возникшие при подготовке «дорожных карт» в различных отраслях экономики. Накануне вечером там же прошли переговоры премьер-министров двух стран Дмитрия Медведева и Сергея Румаса.