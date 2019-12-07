ГАИ подготовила новые «сюрпризы» и проводит спецмероприятие

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Сотрудники Госавтоинспекции на протяжении выходных уделят повышенное внимание нескольким трассам, а также расставят на дорогах мобильные датчики контроля скоростных режимов.

Фото УГАИ Гродненской области

Так, как сообщается, ГАИ Гомельской области массированно отработает дорогу Р-43 Граница России — Кричев — Бобруйск — Ивацевичи.

В работе сотрудники будут использовать гласный, негласный и смешанный контроль. Также экипажи ДПС будут дежурить в местах, где наиболее часто происходят дорожно-транспортные происшествия.

В Минской области под прицел попадет дорога Р-53 Слобода — Новосады.

Особое внимание будет уделено пьяным водителям, а также бесправникам.

В ГАИ считают, что данные мероприятия помогут стабилизировать дорожную обстановку.

Что же касается мобильных датчиков контроля скорости, то они появятся во всех областях. В частности, в Гродненской области в следующих местах:

  • дорога Р-99 Барановичи — Гродно (в Волковысском районе);
  • Гродно (улица Ольги Соломовой);
  • дорога Р-145 Гродно — Острино — Радунь (в Гродненском районе);
  • трасса М-6 Минск — Гродно (в Гродненском районе);
  • дорога Р-11 Поречнаы — Новогрудок — Несвиж (в Кореличском районе).

Радары могут находиться в самых разных и неожиданных местах, как это было совсем недавно на 41-м километре дороги Р-28 Минск — Нарочь.

Нарушителям необходимо помнить, что за превышение установленной скорости водитель наказывается:

  • от 10 до 20 км/ч — штрафом в размере до 1 базовой величины;
  • от 20 до 30 км/ч — до 3 базовых величин;
  • свыше 30 км/ч м до 10 базовых величин;
  • свыше 20 км/ч (повторно в течение года) — до 15 базовых величин или лишение права управления до 1 года.

Превышение скорости, зафиксированное работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи влечет наложение штрафа:

  • от 10 до 20 км/ч — 0,5 базовой величины;
  • от 20 до 30 км/ч — 2 базовые величины;
  • от 30 до 40 км/ч — 4 базовые величины;
  • свыше 40 км/ч — 6 базовых величин.

Актуальность обсуждения поведения лихачей на дорогах получила очередное «второе дыхание» после того, как в сеть был выложен ролик, на котором видно, как на бешеной скорости несется «Порше».

Напомним, что на данный момент на территории Гомельской области проводится спецмероприятие, направленное на контроль правил пассажироперевозок.
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Тэги: ГАИ

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