Лукашенко улетел в Сочи на встречу с Путиным

Белорусский борт №1 взял курс из Национального аэропорта «Минск» в Сочи, где сегодня должна пройти встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина.

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Как сообщили в пресс-службе официального белорусского лидера, главы государств будут общаться во второй половине дня.

Как отмечается, Лукашенко и Путин обсудят наиболее важные вопросы белорусско-российского сотрудничества.

Накануне прошла встреча премьер-министров двух стран Сергея Румаса и Дмитрия Медведева, в преддверии которой руководитель белорусского правительства заявил журналистам, что по дорожным картам углубленной интеграции есть 16 несогласованных вопросов.

Лукашенко 5 декабря во время обращения к депутатам Палаты представителей и членам Совета Республики заявил, что президент России Владимир Путин испытывает сейчас жесточайшее антибелорусское давление. Белорусский руководитель отметил, что Россия весьма неоднородна в плане мнений и интересов.

В свою очередь Медведев на встрече с Румасом заверил, что в России нет «антибелорусских элементов» которые бы влияли на государственную политику.

«Я сегодня прочитал, что у нас есть антибелорусские элементы, которые так или иначе влияют на государственную политику. Хочу вам прямо сказать, завтра скажем об этом президенту Республики Беларусь Александру Григорьевичу Лукашенко: у нас антибелорусских элементов нет. Может, разное рассказывают, но на самом деле это не так», — подчеркнул Медведев.