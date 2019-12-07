В Гомеле девушку подозревают в присвоении крупной суммы денег
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Правоохранители Гомеля выясняют личность девушки, которая могла присвоить себе крупную сумму денег.
Как сообщили в милиции, гомельчанин снял деньги в банкомате и положил их в конверт. Когда он садился в машину, конверт выпал из кармана. Таким образом, мужчина лишился 4960 белорусских рублей.
Если вы узнали изображенную на опубликованном УВД Гомельской области фото девушку, позвоните по телефону +375 29 7374427 или обратитесь в ближайший отдел милиции.