В Гомеле девушку подозревают в присвоении крупной суммы денег

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Правоохранители Гомеля выясняют личность девушки, которая могла присвоить себе крупную сумму денег.

Как сообщили в милиции, гомельчанин снял деньги в банкомате и положил их в конверт. Когда он садился в машину, конверт выпал из кармана. Таким образом, мужчина лишился 4960 белорусских рублей.

Если вы узнали изображенную на опубликованном УВД Гомельской области фото девушку, позвоните по телефону +375 29 7374427 или обратитесь в ближайший отдел милиции.
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Тэги: кража присвоение денег Город: Гомель

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