В Гомеле девушку подозревают в присвоении крупной суммы денег

Правоохранители Гомеля выясняют личность девушки, которая могла присвоить себе крупную сумму денег.

Как сообщили в милиции, гомельчанин снял деньги в банкомате и положил их в конверт. Когда он садился в машину, конверт выпал из кармана. Таким образом, мужчина лишился 4960 белорусских рублей.

Если вы узнали изображенную на опубликованном УВД Гомельской области фото девушку, позвоните по телефону +375 29 7374427 или обратитесь в ближайший отдел милиции.