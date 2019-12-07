Молодая женщина погибла в огне в Островецком районе

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Молодая женщина погибла накануне днем на пожаре в Островецком районе.

Фото pixabay.com

По информации дежурной части МЧС, пожар произошел в частном доме в деревне Лозовка.

По неустановленным пока причинам, в огне погибла 37-летняя дочь 78-летней хозяйки дома.

Всего за минувшие дежурные сутки на территории Беларуси произошло 14 пожаров, которые унесли жизни трех человек.

Кроме трагедии под Островцом, беда постучалась в дома в агрогородке Дивин (погибла 60-летняя женщина) и Сморгони (погиб 71-летний мужчина; 48-летний с ожогами госпитализирован).

С начала года, как сообщает МЧС, огонь унес жизни 440 человек (за аналогичный период 2018-го — 448).
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Тэги: пожар гибель на пожаре Город: Островец Сморгонь Кобрин

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