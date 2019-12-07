Северинец призвал манифестантов стоять дотемна

Один из руководителей оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец призвал собравшихся на Октябрьской площади не расходиться.

Политик поинтересовался, у всех ли теплая одежда, есть ли ссобойка и призвал не расходиться: «Сегодня мы стоим дотемна».

Акция на Октябрьской площади проходит против «углубленной интеграции» Беларуси и России.

По оценкам БелаПАН, в мероприятии принимает участие около пятисот человек.

До выхода на площадь сотни белорусов провели акцию, выстроившись в живую цепь вдоль проспекта Независимости.