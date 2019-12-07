Северинец призвал манифестантов стоять дотемна
Один из руководителей оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец призвал собравшихся на Октябрьской площади не расходиться.
Политик поинтересовался, у всех ли теплая одежда, есть ли ссобойка и призвал не расходиться: «Сегодня мы стоим дотемна».
Акция на Октябрьской площади проходит против «углубленной интеграции» Беларуси и России.
По оценкам БелаПАН, в мероприятии принимает участие около пятисот человек.
До выхода на площадь сотни белорусов провели акцию, выстроившись в живую цепь вдоль проспекта Независимости.