Колонна протестующих против «углубленной интеграции» направилась на площадь Независимости
Около семисот человек, протестующих против «углубленной интеграции», направились с Октябрьской на площадь Независимости.
Сотрудники правоохранительных органов не препятствуют участникам акции, которые идут по тротуару.
Манифестанты скандируют: Жыве Беларусь!», «Незалежнасць!».
Впереди колонны оппозиционеры несут бело-красно-белый флаг.
Возле здания Комитета госбезопасности, которое оцепили около десятка «людей в штатском», демонстранты кричали: «Ганьба!»