Колонна протестующих против «углубленной интеграции» направилась на площадь Независимости

Около семисот человек, протестующих против «углубленной интеграции», направились с Октябрьской на площадь Независимости.

Сотрудники правоохранительных органов не препятствуют участникам акции, которые идут по тротуару.

Манифестанты скандируют: Жыве Беларусь!», «Незалежнасць!».

Впереди колонны оппозиционеры несут бело-красно-белый флаг.

Возле здания Комитета госбезопасности, которое оцепили около десятка «людей в штатском», демонстранты кричали: «Ганьба!»