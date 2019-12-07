Колонна протестующих против «углубленной интеграции» направилась на площадь Независимости

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Около семисот человек, протестующих против «углубленной интеграции», направились с Октябрьской на площадь Независимости.

Сотрудники правоохранительных органов не препятствуют участникам акции, которые идут по тротуару.

Манифестанты скандируют: Жыве Беларусь!», «Незалежнасць!».

Впереди колонны оппозиционеры несут бело-красно-белый флаг.

Возле здания Комитета госбезопасности, которое оцепили около десятка «людей в штатском», демонстранты кричали: «Ганьба!»

Сюжет: Углубленная интеграция
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Тэги: акция протеста оппозиция Город: Минск

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