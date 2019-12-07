Кто встречал Лукашенко в аэропорту Сочи
Самолет президента Беларуси благополучно приземлился на российской земле.
Александр Лукашенко прибыл в Сочи на встречу с коллегой Владимиром Путиным.
У трапа самолета главу белорусского государства встречали послы Беларуси и России Владимир Семашко и Дмитрий Мезенцев.
Как сообщалось ранее, президенты должны обсудить наиболее проблемные вопросы двусторонней повестки дня.
Накануне прошла встреча премьер-министров двух стран Сергея Румаса и Дмитрия Медведева, в преддверии которой руководитель белорусского правительства заявил журналистам, что по дорожным картам углубленной интеграции есть 16 несогласованных вопросов.