Кто встречал Лукашенко в аэропорту Сочи

Самолет президента Беларуси благополучно приземлился на российской земле.

Фото пресс-службы президента

Александр Лукашенко прибыл в Сочи на встречу с коллегой Владимиром Путиным.

У трапа самолета главу белорусского государства встречали послы Беларуси и России Владимир Семашко и Дмитрий Мезенцев.

Как сообщалось ранее, президенты должны обсудить наиболее проблемные вопросы двусторонней повестки дня.

Накануне прошла встреча премьер-министров двух стран Сергея Румаса и Дмитрия Медведева, в преддверии которой руководитель белорусского правительства заявил журналистам, что по дорожным картам углубленной интеграции есть 16 несогласованных вопросов.