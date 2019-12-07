На встрече Лукашенко с Путиным в Сочи погас свет
Сегодняшняя встреча в Сочи между президентами Беларуси и России началась с неприятности для принимающей стороны.
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Ранее сообщалось, что Лукашенко заявил, что приехал не просить дешевые энергоресурсы, а добиваться равных условий для белорусских и российских предприятий.
Напомним, сегодня в центре Минска прошли акции против интеграции Беларуси и России. Сначала сотни человек выстроились цепью вдоль проспекта Независимости, затем помитинговали на Октябрьской площади и прошлись колонной по городу.