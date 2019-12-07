На встрече Лукашенко с Путиным в Сочи погас свет

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Сегодняшняя встреча в Сочи между президентами Беларуси и России началась с неприятности для принимающей стороны.

Фото пресс-службы Кремля

Как сообщает телеграм-канал «Пул Первого», только главы государств начали переговоры, «в зале погас свет»: «Президент Беларуси разрядил обстановку шуткой — наверное, это Дима Песков? Гасит свет — уходить собрался? Только ж начали!»

Ранее сообщалось, что Лукашенко заявил, что приехал не просить дешевые энергоресурсы, а добиваться равных условий для белорусских и российских предприятий.

Напомним, сегодня в центре Минска прошли акции против интеграции Беларуси и России. Сначала сотни человек выстроились цепью вдоль проспекта Независимости, затем помитинговали на Октябрьской площади и прошлись колонной по городу.
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Тэги: Союзное государство Беларусь-Россия Персона: Александр Лукашенко Владимир Путин Город: Сочи

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