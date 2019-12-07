В Беларуси вновь вырастут цены на бензин

Цены на автомобильное топливо вновь вырастут на автозаправочных станциях Беларуси.

Как сообщили в государственном концерне «Белнефтехим», с восьмого декабря цены увеличатся на одну копейку:

бензин АИ-92-К5-Евро — 1,61 руб.;

бензин АИ-95-К5-Евро — 1,71 руб.;

бензин АИ-98-К5-Евро — 1,93 руб.;

дизельное топливо — 1,71 руб.

Нынешнее повышение в концерне объяснили «ростом мировых котировок нефти, а также снижением курса национальной валюты в целях компенсации НПЗ возросших затрат на приобретение нефти».

Это уже 25-е увеличение цены в текущем году.

Отметим, что премьер-министр Сергей Румас, выступая в Палате представителей 5 ноября, заявил, что правительство пока не видит предпосылок для роста стоимости топлива. Он обратил внимание, что в этом году на 19 копеек топливо дорожало и на 4 копейки дешевело.

«На сегодняшний день предпосылок к тому, чтобы повышать цены на топливо, нет. Стоимость нефти стабильная, экономика нефтеперерабатывающих заводов позволяет работать при том уровне цен на топливо, который сформировался», — отметил премьер-министр.

При этом он не исключил, что в будущем цена на топливо может вырасти при определенных обстоятельствах.