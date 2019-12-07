Переговоры Лукашенко и Путина в Сочи длятся уже более пяти часов

Переговоры президентов России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко в Сочи по вопросам углубления интеграции продолжаются уже более пяти часов.

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Встреча проходит в резиденции «Бочаров Ручей». На переговорах кроме глав государств присутствуют премьер-министры и другие представители правительственных делегаций двух стран.

Как сообщает «Московский комсомолец» , сначала делегации начали переговоры вместе, затем главы государств уединились в кабинете Путина. Делегациям подали обед, и переговоры продолжились в формате делового обеда. Президенты обедали отдельно в кабинете.

Затем главы государств вернулись к обсуждению вопросов за общий стол.

Через некоторое время первый вице-премьер — министр финансов России Антон Силуанов вышел из зала. Он отказался отвечать на конкретные вопросы о ходе переговоров, но сообщил, что они еще продолжаются.

Силуанов не смог ответить на вопрос, завершатся ли переговоры до конца дня.