Переговоры Лукашенко и Путина в Сочи длятся уже более пяти часов

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Переговоры президентов России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко в Сочи по вопросам углубления интеграции продолжаются уже более пяти часов.

Фото kremlin.ru

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Встреча проходит в резиденции «Бочаров Ручей». На переговорах кроме глав государств присутствуют премьер-министры и другие представители правительственных делегаций двух стран.

Как сообщает «Московский комсомолец», сначала делегации начали переговоры вместе, затем главы государств уединились в кабинете Путина. Делегациям подали обед, и переговоры продолжились в формате делового обеда. Президенты обедали отдельно в кабинете.

Затем главы государств вернулись к обсуждению вопросов за общий стол.

Через некоторое время первый вице-премьер — министр финансов России Антон Силуанов вышел из зала. Он отказался отвечать на конкретные вопросы о ходе переговоров, но сообщил, что они еще продолжаются.

Силуанов не смог ответить на вопрос, завершатся ли переговоры до конца дня.

Сюжет: Углубленная интеграция
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Тэги: Беларусь-Россия Персона: Александр Лукашенко Владимир Путин Антон Силуанов

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