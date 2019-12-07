В мужской эстафете на этапе Кубка мира в Эстерсунде Беларусь заняла 14-е место

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7 декабря в шведском Эстерсунде в рамках первого этапа Кубка мира по биатлону сезона-2019/2020 состоялась мужская эстафета.

Ее победителем стала команда Норвегии, второе место заняла Франция, третье — Италия.

Команда Беларуси в итоговом протоколе разместилась на 14-й строке с отставанием от победителя в 4 мин. 32,2 секунды. За нашу команду бежали Антон Смольский, Роман Елётнов, Максим Воробей и Сергей Бочарников.

В сумме белорусские биатлонисты использовали 12 дополнительных патронов и заработали три штрафных круга (один у Елётнова, два у Воробья).

Всего на старт эстафеты вышли 26 команд, финишировала только 21.

8 декабря этап в Эстерсунде завершится женской эстафетой.
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Тэги: биатлон Персона: Антон Смольский Роман Елётнов Максим Воробей Сергей Бочарников

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