Переговоры Лукашенко и Путина завершены. Но заявлений от президентов сегодня не будет

В сочинской резиденции российского президента «Бочаров Ручей» завершились переговоры между Александром Лукашенко и Владимиром Путины по вопросам углубления интеграции в рамках Союзного государства.

Фото пресс-службы президента Беларуси

Переговоры продолжались более пяти часов. Как сообщает telegram-канал «Пул первого», сегодня заявлений глав государств по результатам переговоров не будет.

В протокольной части переговоров, когда в зале присутствовали журналисты, Лукашенко заявил, что приехал не для того, чтобы просить дешевые нефть и газ. Президент Беларуси заявил, что его единственное требование — равные условия хозяйствования.

Завтра, 8 декабря, будет отмечаться 20-летие подписания договора о создании Союзного государства Беларуси и России. Планировалось, что к этой дате президенты двух стран подпишут пакет дорожных карт по дальнейшей интеграции.