Лукашенко возвращается в Минск

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Самолет президента Беларуси Александра Лукашенко вечером 7 декабря вылетел из аэропорта Сочи.

В сочинской резиденции российского президента «Бочаров Ручей» сегодня прошли переговоры между главами двух стран. Заявлений по их итогам ни Лукашенко, ни Путин не сделали.

Известно, что президенты договорились встретиться в следующий раз 20 декабря в Санкт-Петербурге.

Это значит, что 8 декабря, когда будет отмечаться 20-летие подписания договора о создании Союзного государства, не будет подписан пакет дорожных карт по углубленной интеграции, как это планировалось ранее.

Сюжет: Углубленная интеграция
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Тэги: Беларусь-Россия Персона: Александр Лукашенко

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