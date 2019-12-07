Лукашенко возвращается в Минск

Самолет президента Беларуси Александра Лукашенко вечером 7 декабря вылетел из аэропорта Сочи.

В сочинской резиденции российского президента «Бочаров Ручей» сегодня прошли переговоры между главами двух стран. Заявлений по их итогам ни Лукашенко, ни Путин не сделали.

Известно, что президенты договорились встретиться в следующий раз 20 декабря в Санкт-Петербурге.

Это значит, что 8 декабря, когда будет отмечаться 20-летие подписания договора о создании Союзного государства, не будет подписан пакет дорожных карт по углубленной интеграции, как это планировалось ранее.