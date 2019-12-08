Фронтальные разделы принесли тепло

В воскресенье в Беларуси будет относительно тепло. Влияние на погоду окажут фронтальные разделы и теплые неустойчивые воздушные массы атлантического происхождения, которые перемещаются с Западной Европы.

Ожидается облачно с прояснениями. В некоторых регионах пройдут дожди. Ветер юго-западный, западный порывистый. Днем воздух максимально прогреется до +1..+6°C.

В столице вероятность дождя составляет не более 10%. Ветер юго-западный, западный порывистый. Столбик термометра покажет следующие значения: