Фронтальные разделы принесли тепло

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В воскресенье в Беларуси будет относительно тепло. Влияние на погоду окажут фронтальные разделы и теплые неустойчивые воздушные массы атлантического происхождения, которые перемещаются с Западной Европы.

Ожидается облачно с прояснениями. В некоторых регионах пройдут дожди. Ветер юго-западный, западный порывистый. Днем воздух максимально прогреется до +1..+6°C.

В столице вероятность дождя составляет не более 10%. Ветер юго-западный, западный порывистый. Столбик термометра покажет следующие значения:

  • утром +1..+3°C;
  • днем +2..+4°C;
  • вечером +1..+3°C.
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Тэги: погода

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