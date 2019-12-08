Под Толочином «Пежо» вылетел кювет — три человека в больнице

Дорожно-транспортное происшествие, в результате которого три человека оказались в больнице, случилось в Витебской области.

По информации региональной Госавтоинспекции, авария произошла накануне в полдень на 191-м километре дороги Кричев — Орша — Лепель недалеко от деревни Замошье.

Как сообщается, 31-летняя водитель «Пежо» не справилась с управлением и вылетела в кювет, где врезалась в дерево.

Водитель и пассажиры (56 и 33 года) получили травмы и были доставлены в больницу.

Фото УГАИ Витебской области