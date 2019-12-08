На границе вновь транспортный коллапс

Литовское и латвийское направления остаются наиболее проблемными для дальнобойщиков — здесь продолжают оставаться огромные очереди на выезд в страны Евросоюза.

По данным ГПК на восемь часов утра, «колейка» в пунктах пропуска на белорусско-литовской границе превышает 510 фур:

«Привалка» — более 200;

«Каменный Лог» — более 140;

«Бенякони» — более 90;

«Котловка» — более 80.

Практически столько же большегрузных автомобилей находится в очередях на выезд в Латвию:

«Григоровщина» — более 270;

«Урбаны» — более 230.

На польском направлении наблюдается практически штиль: