На границе вновь транспортный коллапс
Литовское и латвийское направления остаются наиболее проблемными для дальнобойщиков — здесь продолжают оставаться огромные очереди на выезд в страны Евросоюза.
По данным ГПК на восемь часов утра, «колейка» в пунктах пропуска на белорусско-литовской границе превышает 510 фур:
- «Привалка» — более 200;
- «Каменный Лог» — более 140;
- «Бенякони» — более 90;
- «Котловка» — более 80.
Практически столько же большегрузных автомобилей находится в очередях на выезд в Латвию:
- «Григоровщина» — более 270;
- «Урбаны» — более 230.
На польском направлении наблюдается практически штиль:
- «Брузги» — более 30;
- «Берестовица» — более 20;
- «Козловичи» — более 20.