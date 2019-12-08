На границе вновь транспортный коллапс

/ Общество
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Литовское и латвийское направления остаются наиболее проблемными для дальнобойщиков — здесь продолжают оставаться огромные очереди на выезд в страны Евросоюза.

По данным ГПК на восемь часов утра, «колейка» в пунктах пропуска на белорусско-литовской границе превышает 510 фур:

  • «Привалка» — более 200;
  • «Каменный Лог» — более 140;
  • «Бенякони» — более 90;
  • «Котловка» — более 80.

Практически столько же большегрузных автомобилей находится в очередях на выезд в Латвию:

  • «Григоровщина» — более 270;
  • «Урбаны» — более 230.

На польском направлении наблюдается практически штиль:

  • «Брузги» — более 30;
  • «Берестовица» — более 20;
  • «Козловичи» — более 20.
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Тэги: очереди фур на границе