Где ГАИ расставила новые «ловушки»
На дорогах Беларуси продолжаются спецмероприятия Госавтоинспекции.
Кроме этого, представители дорожной милиции ведут регулярную работу с лихачами.
Актуальность обсуждения поведения любителей быстрой езды получила очередное «второе дыхание» после того, как в сеть был выложен ролик, на котором видно, как на бешеной скорости несется «Порше».
В работе сотрудники будут использовать гласный, негласный и смешанный контроль. Также на дорогах страны появятся мобильные датчики контроля скорости (радары могут находиться в самых разных и неожиданных местах, как это было совсем недавно на 41-м километре дороги Р-28 Минск — Нарочь.). Так, на территории Гродненщины они размещены в следующих местах:
- Гродно (улица Суворова);
- дорога Р-44 Барановичи — Гродно (в Гродненском районе);
- трасса М-7 Минск — Ошмяны — граница Литвы (в Ошмянском районе);
- дорога Р-99 Барановичи — Гродно (в Волковысском и Гродненском районах).
Нарушителям необходимо помнить, что за превышение установленной скорости водитель наказывается:
- от 10 до 20 км/ч — штрафом в размере до 1 базовой величины;
- от 20 до 30 км/ч — до 3 базовых величин;
- свыше 30 км/ч м до 10 базовых величин;
- свыше 20 км/ч (повторно в течение года) — до 15 базовых величин или лишение права управления до 1 года.
Превышение скорости, зафиксированное работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи влечет наложение штрафа:
- от 10 до 20 км/ч — 0,5 базовой величины;
- от 20 до 30 км/ч — 2 базовые величины;
- от 30 до 40 км/ч — 4 базовые величины;
- свыше 40 км/ч — 6 базовых величин.
Напомним, что на данный момент на территории Гомельской области проводится спецмероприятие, направленное на контроль правил пассажироперевозок.