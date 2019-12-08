Где ГАИ расставила новые «ловушки»

На дорогах Беларуси продолжаются спецмероприятия Госавтоинспекции.

Фото УГАИ Могилевской области носит иллюстративный характер

Кроме этого, представители дорожной милиции ведут регулярную работу с лихачами.

Актуальность обсуждения поведения любителей быстрой езды получила очередное «второе дыхание» после того, как в сеть был выложен ролик, на котором видно, как на бешеной скорости несется «Порше».

В работе сотрудники будут использовать гласный, негласный и смешанный контроль. Также на дорогах страны появятся мобильные датчики контроля скорости (радары могут находиться в самых разных и неожиданных местах, как это было совсем недавно на 41-м километре дороги Р-28 Минск — Нарочь.). Так, на территории Гродненщины они размещены в следующих местах:

Гродно (улица Суворова);

дорога Р-44 Барановичи — Гродно (в Гродненском районе);

трасса М-7 Минск — Ошмяны — граница Литвы (в Ошмянском районе);

дорога Р-99 Барановичи — Гродно (в Волковысском и Гродненском районах).

Нарушителям необходимо помнить, что за превышение установленной скорости водитель наказывается:

от 10 до 20 км/ч — штрафом в размере до 1 базовой величины;

от 20 до 30 км/ч — до 3 базовых величин;

свыше 30 км/ч м до 10 базовых величин;

свыше 20 км/ч (повторно в течение года) — до 15 базовых величин или лишение права управления до 1 года.

Превышение скорости, зафиксированное работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи влечет наложение штрафа:

от 10 до 20 км/ч — 0,5 базовой величины;

от 20 до 30 км/ч — 2 базовые величины;

от 30 до 40 км/ч — 4 базовые величины;

свыше 40 км/ч — 6 базовых величин.

Напомним, что на данный момент на территории Гомельской области проводится спецмероприятие, направленное на контроль правил пассажироперевозок.