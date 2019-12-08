Лукашенко и Путин поздравили друг друга с двадцатилетием Союзного государства

Двадцать лет назад — 8 декабря 1999 года — между Беларусью и Россией был подписан договор о создании Союзного государства. По поводу юбилея интеграционного образования президенты Беларуси и России обменялись поздравлениями.

Фото пресс-службы президента Беларуси

«Этот документ вывел белорусско-российские отношения, основанные на вековой дружбе, родстве исторических судеб и общности жизненных интересов наших народов, на уровень подлинного союзничества и стратегического партнерства», — говорится в поздравлении Александра Лукашенко, который является председателем Высшего госсовета Союзного государства.

По мнению белорусского президента, страны уже много достигли, но главная задача — «обеспечить необходимые условия для дальнейшего повышения благосостояния наших граждан».

Лукашенко выразил убежденность, что страны смогут «придать новую динамику реализации союзного Договора, неуклонно следуя принципам равноправия и доверия».

Президент России Владимир Путин в поздравительной телеграмме на имя Лукашенко высоко оценил «достигнутый двумя странами за прошедший период прогресс на пути интеграции и сотрудничества, координацию усилий в сферах безопасности и внешней политики, интенсивное развитие торгово-экономических и межрегиональных связей, а также реализацию за счет союзного бюджета инновационных научно-технических программ и масштабных гуманитарных проектов».

Путин отметил значимость того обстоятельства, что «позитивный опыт, накопленный в рамках Союзного государства, активно используется в более широком формате Евразийского экономического союза».

Президент РФ выразил уверенность в дальнейшем продвижении взаимовыгодных интеграционных процессов и двустороннего взаимодействия на всех направлениях.