Новая акция против интеграции Беларуси и России проходит на Октябрьской площади в Минске

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На Октябрьской площади в Минске к полудню 8 декабря собралось несколько десятков человек на очередную акцию против дальнейшей интеграции Беларуси и России.

 

 

Первая акция состоялась 7 декабря — в день, когда в Сочи проходили переговоры президентов двух стран. Вчера на улицу вышло порядка тысячи человек. Акция продолжалась порядка пяти часов.

Переговоры в Сочи завершились без результата. Ни Лукашенко, ни Путин никаких заявлений не сделали. Известно лишь, что главы государств договорились вновь встретиться 20 декабря в Санкт-Петербурге.

Сюжет: Углубленная интеграция
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Тэги: акция протеста Беларусь-Россия Город: Минск

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