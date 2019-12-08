Новая акция против интеграции Беларуси и России проходит на Октябрьской площади в Минске

На Октябрьской площади в Минске к полудню 8 декабря собралось несколько десятков человек на очередную акцию против дальнейшей интеграции Беларуси и России.

Первая акция состоялась 7 декабря — в день, когда в Сочи проходили переговоры президентов двух стран. Вчера на улицу вышло порядка тысячи человек. Акция продолжалась порядка пяти часов.

Переговоры в Сочи завершились без результата. Ни Лукашенко, ни Путин никаких заявлений не сделали. Известно лишь, что главы государств договорились вновь встретиться 20 декабря в Санкт-Петербурге.