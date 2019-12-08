Идет сбор подписей под обращением к Румасу с требованием рассекретить дорожные карты интеграции

На Октябрьской площади Минска, где 8 декабря вновь собрались противники интеграции с Россией, идет сбор подписей под обращением с требованием ознакомить общественность с содержанием интеграционных документов.

Обращение будет направлено премьер-министру Беларуси Сергею Румасу. Пакет дорожных карт по углубленной интеграции должен был быть подписан президентами двух стран к 8 декабря, когда отмечает двадцатилетие подписания договора о создании Союзного государства. Чем закончились переговоры между Лукашенко и Путиным в Сочи 7 декабря, неизвестно. Главы государств не сделали никаких заявлений.

Сейчас на Октябрьской площади находится более 200 человек. В их числе — оппозиционные политики Павел Северинец, Вячеслав Сивчик, Валентин Троцкий, Дмитрий Кучук.

Некоторые демонстранты держат плакаты с надписями: «Прощай, немытая Россия!», «За Беларусь без Лукашенко», «Путин, иди на...».

Люди держат десятки бело-красно-белых флагов, а также флагов оппозиционных партий и движений, они периодически скандируют: «Незалежнасць!», «Далучайся!», «Ніякіх саюзаў з імперскай Расіяй!», «Жыве Беларусь!».

«Сегодня не только день, когда Лукашенко и Путин собирались подписывать свои соглашения, но и день развала Советского Союза. 8 декабря 1991 года в Вискулях было подписано соглашение о прекращении существования СССР, — напомнил присутствующим Северинец. — Мы знаем, что сегодня Лукашенко и Путин ничего не подписывают, поэтому в каком-то смысле наш протест сработал».

Политик призвал тех участников акции, которые держат флаги, «постараться, чтобы они летали в небе как птицы, чтобы их было видно издалека». «Сегодняшний протест должен вдохновлять», — добавил он.