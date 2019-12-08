Более сорока рабочих погибли при пожаре на фабрике в Нью-Дели

Не менее 43 человек погибли в результате пожара на одной из фабрик в Нью-Дели.

Фото indiatoday.in

Пожар в четырехэтажном здании случился рано утром в воскресенье. В это время на третьем этаже спали порядка ста рабочих, которые занимаются пошивом сумок.

На место ЧП было выслано около тридцати пожарных нарядов, но спасатели долго не могли пробиться к зданию по узким улочкам.

У большинства спасенных диагностировано отравление угарным газом. Рабочих госпитализировали в городские больницы.

Премьер-министр Нарендра Моди выразил свои соболезнования в связи с трагедией. Городские власти обещали выплатить компенсации семьям погибших и пострадавших