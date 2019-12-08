Участники антиинтеграционной акции вновь пошли «гулять по Минску»

/ Общество
Просмотров: 274

После митинга на Октябрьской площади сопредседатель БХД и один из инициаторов протестных акций Павел Северинец призвал участников акции протеста против интеграции Беларуси и России идти «гулять по Минску».

Колонна участников, от 600 до 1000 человек, прошла по проспекту Независимости и далее по проспекту Машерова к зданию, где ранее размещалась управа Партии БНФ.

Затем участники «прогулки» направились к магазину symbal.by, который называют одним из современных символов независимости. Следующая точка — посольство России. Московским дипломатам будет передана резолюция, принятая на митинге.

Сюжет: Углубленная интеграция
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: акция протеста власть-общество Персона: Павел Северинец Город: Минск

Другие материалы на эту тему:

«Мы не вассальная страна». Акция против интеграции с Россией

«Мы не вассальная страна». Акция против интеграции с Россией

Игорь Драко. СТРАСТИ. Лишние белорусы: без работы и без МРТ

Игорь Драко. СТРАСТИ. Лишние белорусы: без работы и без МРТ

Игорь Масловский. ВОЗМУЩЕНИЕ. Идеологи побеждают неврологов

Игорь Масловский. ВОЗМУЩЕНИЕ. Идеологи побеждают неврологов

Карбалевич: власти поняли, что онлайн не конвертируется в офлайн

Карбалевич: власти поняли, что онлайн не конвертируется в офлайн