Участники антиинтеграционной акции вновь пошли «гулять по Минску»

После митинга на Октябрьской площади сопредседатель БХД и один из инициаторов протестных акций Павел Северинец призвал участников акции протеста против интеграции Беларуси и России идти «гулять по Минску».

Колонна участников, от 600 до 1000 человек, прошла по проспекту Независимости и далее по проспекту Машерова к зданию, где ранее размещалась управа Партии БНФ.

Затем участники «прогулки» направились к магазину symbal.by, который называют одним из современных символов независимости. Следующая точка — посольство России. Московским дипломатам будет передана резолюция, принятая на митинге.