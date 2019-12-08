Активисты в Бресте собирают средства на общественную экологическую экспертизу аккумуляторного завода
В Бресте на площади Ленина 8 декабря около полудня в очередной раз собрались противники строительства аккумуляторного завода. Подобные встречи проходят здесь каждое воскресенье с 25 февраля 2018 года.
Участники встречи — не менее 150 человек — обсуждали, как идет сбор средств для проведения общественной экологической экспертизы проекта аккумуляторного завода.
Сбор средств организован на платформе
Документы по общественной экологической экспертизе будут направлены в Минприроды.
Активист Дмитрий Бекалюк сообщил
Как рассказал участники сегодняшней встречи на площади, завод в настоящее время не работает, из административных помещений даже начали вывозить офисную мебель. Но дежурства возле завода продолжаются.
Будут продолжаться и воскресные встречи на площади — до тех пор, пока завод не будет закрыт окончательно.