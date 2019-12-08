Активисты в Бресте собирают средства на общественную экологическую экспертизу аккумуляторного завода

/ Общество
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В Бресте на площади Ленина 8 декабря около полудня в очередной раз собрались противники строительства аккумуляторного завода. Подобные встречи проходят здесь каждое воскресенье с 25 февраля 2018 года.

Участники встречи — не менее 150 человек — обсуждали, как идет сбор средств для проведения общественной экологической экспертизы проекта аккумуляторного завода.

Сбор средств организован на платформе MolaMola. Всего необходимо собрать 9 тысяч рублей, чтобы оплатить работу специалистов. На сегодня собрано порядка 3,7 тысячи рублей.

Документы по общественной экологической экспертизе будут направлены в Минприроды.

Активист Дмитрий Бекалюк сообщил БелаПАН, что «экспертиза будет проведена, потому что завод не собирается сдаваться и ищет разработчика нового проекта и нового ОВОС».

Как рассказал участники сегодняшней встречи на площади, завод в настоящее время не работает, из административных помещений даже начали вывозить офисную мебель. Но дежурства возле завода продолжаются.

Будут продолжаться и воскресные встречи на площади — до тех пор, пока завод не будет закрыт окончательно.
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Тэги: аккумуляторный завод экологическая экспертиза Персона: Дмитрий Бекалюк Город: Брест

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