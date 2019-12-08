Лукашенко выразил соболезнования Зеленскому в связи с жертвами пожара в Одессе

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Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование президенту Украины Владимиру Зеленскому в связи с жертвами пожара в Одессе.

Пожар в здании колледжа экономики и права произошел 4 декабря. В этот момент в здании находилось более 400 человек. По последним данным Государственной службы по ЧС Украины, в пожаре погибло 10 человек, в том числе один из спасателей. Пострадали 30 человек.

8 декабря объявлен в стране днем национального траура.

«В Беларуси с глубоким сожалением и болью восприняли трагичную новость об ужасном пожаре в Одессе», — цитирует Лукашенко пресс-служба президента Беларуси.

Глава государства передал «слова поддержки и сочувствия» родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим», отмечается в сообщении.
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Тэги: пожар соболезнования Беларусь-Украина Персона: Владимир Зеленский Александр Лукашенко

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