Брестский «Рух» обыграл могилевский «Дняпро» в переходных матчах

В следующем сезоне в высшей лиге чемпионата Беларуси будет играть брестский «Рух».

Это право «Рух» — третья команда первой лиги — выиграл в переходных матчах с 14-й командой высшей лиги могилевским «Днепром».

В первом матче 5 декабря «Рух» одержал победу со счетом 2:1, а в ответном матче 8 декабря с таким же счетом проиграл. Дополнительное время не выявило победителя, а в серии удачливее были брестские футболисты.

Отметим, что команда, которую сейчас тренирует Андрей Зыгмантович, прошла путь от чемпионата области до высшей лиги всего за четыре года. Клуб был возрожден в 2016 году.

«Дняпро» вылетает в первую лигу второй сезон подряд. В этом году место в высшей лиге «Дняпро» получил лишь благодаря объединению с минским «Лучом».