Минское «Динамо» проиграло ЦСКА и продлило серию поражений до шести матчей

Шестое поражение подряд потерпело минское «Динамо» в регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги.

8 декабря на «Минск-Арене» «зубры» проиграли лидеру Западной конференции московскому ЦСКА со счетом 2:5 (2:2, 0:2, 0:1).

Обе шайбы «Динамо» забило в большинстве: Тему Пулккинен забил при игре пять на три, Франсис Паре отличился в формате пять на четыре.

После 36 матчей «Динамо» с 27 очками занимает последнее двенадцатое место в Западной конференции. Отставание от зоны плей-офф выросло до 14 очков.

Следующий матч «Динамо» проведет также на своем льду — 17 декабря против ярославского «Локомотива».