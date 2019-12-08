Владимир Семашко рассказал, о чем договорились Лукашенко и Путин

Переговоры между делегациями Беларуси и России 7 декабря в Сочи прошли «достаточно строго, предметно, но вместе с тем в конструктивном, доброжелательном духе». Об этом в комментарии для государственных СМИ заявил посол Беларуси в России Владимир Семашко.

Он прокомментировал результаты переговоров по наиболее проблемным позициям.

Так, по словам Семашко, есть определенная динамика по вопросу компенсации издержек от налогового маневра.

«Пока мы не договоримся по унификации налогового законодательства, сложно будет развязать тот вопрос. Поэтому там сроки несколько сдвинуты», — сказал Семашко в эфире телеканала ОНТ .

По словам посла, вопрос компенсации издержек от налогового маневра должен быть решен с 1 января 2022 года. «А как жить два года — 2020-й и 2021-й? Поэтому президенты поставили задачу дать направление по этим проблемным вопросам, чтобы правительство, уже конкретные министры отработали оставшиеся задачи в течение двух недель, желательно к 20 декабря», — сказал белорусский посол.

Что касается вопросов поставок нефти, то «нашли такую достаточно чувствительную развязку, компенсацию, пусть не в полном объеме — это пересмотреть формулы ценообразования на нефть, которые сегодня существуют между нашими НПЗ и российскими нефтяными компаниями». Как отметил Семашко, «это дает определенные гарантии, что следующий год наши НПЗ должны пройти безболезненно».

По вопросу цены газа в 2020 году «стороны обменялись позициями, во многом они не совпадали». На следующей неделе этот вопрос будет вновь обсуждаться на переговорах с «Газпромом» и Министерством энергетики России.

«В нашем представлении мы должны двигаться по снижающейся траектории. В конце концов, в этом и состоит суть всех этих переговоров. Мы должны создать материальную базу будущего союзного государства, ну а какая это база, если у нас газ на границе почти в два раза дороже, чем в Смоленской области», — отметил Семашко.

Что касается единой сельскохозяйственной политики, то, отметил белорусский посол, компромиссный вариант найден — «его нужно оформить нормально». Поручения профильным министерствам даны.

Также «на встрече президентов нашли сложную развязку и возможность по дорожной карте сотрудничества наших таможенных служб». «Стоит задача до 1 июня 2020 года отработать всю нормативную базу — и белорусскую, и российскую, надо сказать, что это сотни законодательных актов», — отметил Семашко.

По его словам, «президенты поставили четкие и понятные задачи, потому что по некоторым картам были развилки — можно так, а можно этак, но они однозначно сказали — двигаемся в этом направлении. И нам поручено через две недели доложить, как мы найдем эти развязки».